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13:46, 3 августа 2026 (обновлено: 13:50, 3 августа 2026)Россия

Раскрыто возможное место запуска дронов ВСУ по Геленджику

Кондратьев: ВСУ могли запускать дроны по Геленджику из Одесской области
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли запускать дроны по Геленджику Краснодарского края из Одесской области. Таким мнением поделился с aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.

Эксперт в разговоре с изданием раскрыл, что атака на Краснодарский край потребовала более сложного маршрута с обходом Крымского полуострова.

Кондратьев допустил, что в таких атаках ВСУ используют преимущественно одни и те же проверенные модели летательных аппаратов: FP-1 компании Firepoint и АН-196 «Лютый» концерна «Антонов», способные выполнять полеты по сложным траекториям на большой дальности.

По последним данным, в результате налета украинских беспилотников на Геленджик 3 августа не выжили четыре человека. Среди жертв оказался ребенок. Кроме того, при атаке также пострадали десять человек, включая двух детей. Двух взрослых и одного ребенка госпитализировали.

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