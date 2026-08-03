Число пострадавших при атаке дронов ВСУ по Геленджику снова изменилось

Мэр Геленджика Богодистов: Число пострадавших при атаке ВСУ увеличилось до 47 человек

Число пострадавших при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу в Архипо-Осиповке под Геленджиком снова изменилось. Мэр города Алексей Богодистов отметил, что их стало 47, комментарий по ситуации он опубликовал в «Максе».

До этого число пострадавших увеличилось до 40 человек. Богодистов разъяснил, что окончательные списки тех, кто получил травмы, еще формируются.

Мэр подчеркнул, что в больнице Архипо-Осиповки развернута первичная помощь всем пострадавшим. Дополнительно сельскую больницу усилили врачи городской больницы, медики из местного санатория.

По последней информации, в результате удара украинских дронов по Краснодарскому краю не выжили шесть человек.

Об ударе по Геленджику стало известно 3 августа. Обломки украинского беспилотника упали в селе Архипо-Осиповка. Основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев предположил, что Украина могла запускать дроны по Геленджику из Одесской области.