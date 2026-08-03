Лоза раскритиковал концерт Билана с шестиметровой сценой

Юрий Лоза заявил, что Дима Билан не думал о зрителях при подготовке концерта в Москве

Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что заслуженный артист России Дима Билан не думал о зрителях при подготовке стадионного концерта в Москве. Его слова передает «Газета.Ru».

По словам Лозы, многие современные артисты считают, что ничего не должны поклонникам. Он напомнил, что концерт Билана в Москве после победы на конкурсе «Евровидение» также был организован ради масштаба. Лоза отметил, что тогда за границей «закупили все до последнего винтика», поскольку шоу транслировали на весь мир.

«У нас понты дороже денег. При чем тут зрители? Когда о них кто думал? На том же концерте, посвященном победе Билана, 20 тысяч зрителей слушали шутки ведущих на английском языке, и никто им эти шутки не переводил!» — заключил Лоза.

Ранее зрители пожаловались на организацию масштабного шоу, которое состоялось 31 июля на «ВТБ Арене». По словам поклонников, купивших билеты в танцевальную зону, обзор был ограничен из-за платформы высотой шесть метров, на которой выступал Билан. Многие фанаты отметили, что за все выступление почти не видели исполнителя и были вынуждены смотреть в «стену».

На фоне критики Билан обратился к поклонникам и заявил, что концерт был инновационным и включал в себя сложные технологичные решения. Он пояснил, что подобные новшества не всегда работают идеально с первого раза.