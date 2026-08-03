Сыгравший Гамлета Юра Борисов ответил на критику спектакля

Актер Юра Борисов назвал нормальной критику спектакля «Гамлет» с его участием

Российский актер Юра Борисов ответил на критику спектакля «Гамлет» в МХТ имени Чехова, в котором исполнил главную роль. Его слова приводит журнал «Мнение редакции может не совпадать».

Артист признался, что не ждал никакой реакции зрителей. По словам Юры, он был заинтересован в том, чтобы вернуться на театральную сцену и поработать с материалом.

«Все, что хотелось попробовать, я попробовал. А реакция — ну, у каждого свое мнение, и каждый имеет на это право. Это нормально», — поделился Борисов.

Ранее народный артист РСФСР Михаил Боярский раскритиковал постановку «Гамлета». Происходящее актер сравнил с чумкой и возмутился наготой людей на сцене. «Гамлет в МХТ в фольге ходит, сбоку бантик. Черт-те что!» — заявил он.