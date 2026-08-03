Юрист объяснила права арендатора при смерти собственника квартиры

Юрист Чирикова: Арендатора нельзя выселить из квартиры после смерти владельца

Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Плеханова Ольга Чирикова разъяснила, что смерть собственника квартиры не является основанием для расторжения договора найма и выселения арендатора, поскольку права и обязанности по договору переходят к наследникам. В беседе с RT она подчеркнула, что жилец сохраняет право пользоваться квартирой на прежних условиях до законного окончания найма.

«Смерть владельца квартиры часто ставит жильца в тупик. Кому теперь переводить деньги, можно ли оставаться в квартире, кто вернет внесенную при заселении сумму? По закону смерть наймодателя сама по себе договора не прекращает», — пояснила Чирикова.

Она предупредила, что переводить деньги родственнику только на основании его слов рискованно — следует попросить свидетельство о праве на наследство, а при нескольких наследниках — их совместное распоряжение о получателе платежей. Если достоверный получатель отсутствует или между наследниками возник спор, деньги можно внести в депозит нотариуса, что считается оплатой. Юрист отметила, что требование срочно освободить жилье лишь из-за смерти владельца можно оспаривать в суде.

Ранее стало известно, что россияне регулярно просматривают объявления квартир, которые не могут себе позволить. Отмечается, что россияне мечтают не о роскоши, а об удовлетворении базовых потребностей.