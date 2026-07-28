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10:58, 28 июля 2026Экономика

Россияне признались в постоянном изучении объявлений о недоступном жилье

HUMO Architects: Треть россиян просматривают объявления о недоступном для них жилье
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Россияне регулярно просматривают объявления квартир, которые не могут себе позволить. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные исследования HUMO Architects.

Каждый третий (34 процента) регулярно просматривает такие объявления, еще 27 процентов делают это время от времени. Половина (52 процента) просматривающих — арендаторы и россияне, живущие с родителями. Среди собственников жилья таких 21 процент.

Чаще всего россиян привлекают интерьеры и дизайн (44 процентов), планировки и количество комнат (38 процентов), цена и сроки накопления (33 процентов), виды из окон (30 процентов), метраж (27 процентов), кухни и ванные (21 процент).

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Отмечается, что россияне мечтают не о роскоши, а об удовлетворении базовых потребностей. Из них 36 процентов мечтают о собственном жилье вместо съемного, 29 процентов — о большем метраже, 24 процента — об отдельной комнате для каждого члена семьи. Также 22 процента хотели бы иметь в новом жилье красивый дизайн, 18 процентов — террасу или окна в пол. Среди опрошенных 42 процента признались, что в текущем жилье им тесно, 34 процента страдают от непродуманной планировки, 28 процентов — от нехватки места для работы, 26 процентов — от недостатка света. Полностью довольны своим жильем лишь 12 процентов.

Полчаса в неделю тратят на просмотр объявлений 31 процент опрошенных, 26 процентов — один-два часа, 14 процентов — три-пять часов, семь процентов — больше пяти часов (практически каждый вечер).

При этом 21 процент россиян уверены, что купят жилье мечты (у них план и накопления), 26 процентов также в это верят, однако не имеют четкого плана на покупку. На чудо рассчитывают 22 процента опрошенных, 24 процента не верят вообще. В доме мечты уже живут семь процентов опрошенных.

Ранее ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута заявил, что в условиях высокой ключевой ставки аренда квартиры стала экономически выгоднее покупки жилья в ипотеку, особенно в массовом сегменте.

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