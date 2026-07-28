DE: Заявление Путина об аппарате «Посейдон» стало предупреждением Западу

Заявление президента России Владимира Путина о приближающемся завершении работ над беспилотным подводным аппаратом «Посейдон» следует рассматривать как предупреждение странам Запада. Об этом сообщает британская газета Daily Express (DE).

«Путин (...) предупредил о наличии у него огромного ядерного военно-морского арсенала», — говорится в материале.

Как отметили в издании, российский лидер сообщил, что «его пугающий» беспилотный подводный аппарат с ядерной энергоустановкой «Посейдон» вскоре начнет работать.

Как стало известно ранее, президент США Дональд Трамп изначально полагал, что российские Вооруженные силы одержат верх над Украиной. Сообщается, что Трамп начал хуже относиться к Владимиру Путину. По данным издания, Трамп заявил главе России, что хочет завершения войны, ссылаясь на большие потери с обеих сторон.