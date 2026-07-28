Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:11, 28 июля 2026 (обновлено: 12:32, 28 июля 2026)Интернет и СМИ

Стало известно о новом предупреждении Путина странам Запада

DE: Заявление Путина об аппарате «Посейдон» стало предупреждением Западу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Заявление президента России Владимира Путина о приближающемся завершении работ над беспилотным подводным аппаратом «Посейдон» следует рассматривать как предупреждение странам Запада. Об этом сообщает британская газета Daily Express (DE).

«Путин (...) предупредил о наличии у него огромного ядерного военно-морского арсенала», — говорится в материале.

Как отметили в издании, российский лидер сообщил, что «его пугающий» беспилотный подводный аппарат с ядерной энергоустановкой «Посейдон» вскоре начнет работать.

Как стало известно ранее, президент США Дональд Трамп изначально полагал, что российские Вооруженные силы одержат верх над Украиной. Сообщается, что Трамп начал хуже относиться к Владимиру Путину. По данным издания, Трамп заявил главе России, что хочет завершения войны, ссылаясь на большие потери с обеих сторон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    17 человек пострадали в ДТП с автобусом в Москве
    В России задумались о постоянном безвизе с Китаем
    Банковский сектор страны ЕАЭС выстоял под ударом европейских санкций
    На Аляске семья нашла останки человека в домашнем морозильнике
    Ирину Шейк сняли на вечеринке с предполагаемым возлюбленным
    Женщина нашла на чердаке логово хищного зверя
    Попытки Зеленского и Нетаньяху привлечь внимание Трампа предрекли
    Возинья может столкнуться с запретом на использование прозвища
    Нефть стремительно подешевела
    В Екатеринбурге известный ученый скончался после нападения
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok