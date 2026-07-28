Собянин сообщил о новой попытке ВСУ атаковать Москву

Собянин: Средства ПВО сбили четыре летевших на Москву беспилотника

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре летевших на Москву беспилотника. О новой попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать столицу сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву», — написал Собянин.

По его информации, на данный момент специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Ранее Собянин сообщал, что свыше 390 украинских беспилотников направлялись в столичный регион с вечера 27 июля. Градоначальник уточнил, что большая часть дронов была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, 81 беспилотник был уничтожен на подлете к Москве.