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13:04, 28 июля 2026 (обновлено: 13:09, 28 июля 2026)Россия

Собянин сообщил о новой попытке ВСУ атаковать Москву

Собянин: Средства ПВО сбили четыре летевших на Москву беспилотника
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anelo / Shutterstock / Fotodom

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре летевших на Москву беспилотника. О новой попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать столицу сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву», — написал Собянин.

По его информации, на данный момент специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Ранее Собянин сообщал, что свыше 390 украинских беспилотников направлялись в столичный регион с вечера 27 июля. Градоначальник уточнил, что большая часть дронов была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, 81 беспилотник был уничтожен на подлете к Москве.

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