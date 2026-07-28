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13:48, 28 июля 2026 (обновлено: 13:51, 28 июля 2026)Спорт

Спасатель порассуждал о причинах смерти тренера баскетбольного клуба из Владивостока

Спасатель заявил, что тренер по баскетболу из Владивостока погиб из-за потери бдительности
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Кадр: Telegram-канал «Следком Приморья»

Заслуженный спасатель России Сергей Щетилин порассуждал о причинах смерти тренера баскетбольного клуба «Динамо-Владивосток» Эдуарда Сандлера. Его слова приводит «Абзац».

«Довольно часто люди неправильно используют скобу газа и наезжают на препятствия. Это стандартные ошибки невнимательного водителя. Ночью риски возрастают многократно. Малейшая потеря контроля может привести к смертельному исходу», — сказал Щетилин.

Президент и главный тренер российского баскетбольного клуба «Динамо-Владивосток» Эдуард Сандлер разбился насмерть на гидроцикле. Происшествие произошло в ночь на 28 июля, руководитель клуба на скорости влетел в дамбу на мысе Бурном. От столкновения Сандлер погиб на месте.

«От удара гидроцикл опрокинулся на участок отсыпанной грунтовой дороги. В результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия», — отметили в региональном управлении СК.

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