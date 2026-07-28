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Силовые структуры
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14:41, 28 июля 2026 (обновлено: 14:45, 28 июля 2026)Силовые структуры

Жена подозреваемого в расправе над 12-летней Миланой знала о его интересе к детям

Жена задержанного за убийство 12-летней Миланы из Ленобласти знала о его интересе к детям
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Жена Федора Мехнина, подозреваемого в расправе над 12-летней Миланой из Ленинградской области, догадывалась о его интересе к детям. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Такой интерес казался женщине странным, но подтверждений догадкам она не находила. Также она знала, что за время их брака у Мехнина было три любовницы. Женщина пройдет проверку на полиграфе.

По данным источника, с 2008 года задержанный подбирал на дороге попутчиц, которых увозил в безлюдные места. Его жертвами могли стать не менее десяти женщин.

Ранее была найдена вторая потерпевшая по делу Мехнина. Ею оказалась девятилетняя родственница. Теперь мужчине вменяют еще два эпизода по статье о насильственных действиях сексуального характера.

2 июля 12-летняя Милана пошла в лес за грибами, но домой так и не вернулась. Вскоре ее обнаружили без признаков жизни. На теле ребенка обнаружены следы насильственной смерти. Федор Мехнин признал вину в совершении преступления.

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