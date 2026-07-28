Названа самая продаваемая машина с «автоматом» в России

Кроссовер Tenet T7 обошел Haval Jolion и возглавил рейтинг «автоматов» в России

В первом полугодии 2026 года россияне приобрели 36 490 новых кроссоверов Tenet T7, оснащенных автоматической коробкой передач. Благодаря такому результату отечественная машина заняла первое место среди всех легковых автомобилей с «автоматом» на рынке, пишет «Автостат».

Прежний лидер — Haval Jolion, доминировавший в аналогичном периоде прошлого года, переместился на вторую строчку. Его версии с автоматической трасмиссией разошлись тиражом 32 138 экземпляров. Третьим в списке самых продаваемых машин с автоматической коробкой стал еще один представитель семейства Tenet — кроссовер T4 с показателем 14 671 единица.

В десятку наиболее востребованных легковых автомобилей с «автоматом» также попали Geely Monjaro (13 812 единиц), Changan UNI-S (11 477), Mazda CX-5 (10 833), Haval F7 (9590), Belgee X50 (9340), Haval M6 (9032) и Jetour Dashing (8182).

Суммарно в первом полугодии 2026 года в России было реализовано 449 тысяч новых легковых машин с автоматической коробкой. Это на 19 процентов превысило объем продаж аналогичного периоды прошлого года. Доля автомобилей с «автоматом» достигла 73,8 процента от всего российского авторынка, отметили аналитики.

Ранее стало известно, что Land Rover объявил о прекращении производства популярной модели. Компания готовится отправить в отставку одну из старейших машин своей линейки — компактный кроссовер Discovery Sport.