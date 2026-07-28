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21:05, 28 июля 2026 (обновлено: 21:13, 28 июля 2026)Экономика

Названа предполагаемая причина обрушения ТЦ в Японии

Kyodo: ТЦ в Японии мог обрушиться из-за утечки газа на фоне землетрясения
Виктория Клабукова

Фото: Kyodo via Reuters

Обрушение в торговом центре в японской префектуре Кумамото, предположительно, произошло в результате утечки газа. Такую причину называет агентство Kyodo со ссылкой на правительственный источник.

Крупный ТЦ Aeon Mall Kumamoto рухнул после мощного землетрясения, охватившего остров Кюсю. В результате бедствия обвалился второй этаж здания, очевидцы слышали звук взрыва и видели поднявшийся дым. Около 200 посетителей успели эвакуировать, но множество людей остались в ТЦ, оказавшись в западне. По данным NHK, около 20-30 сотрудников торгового центра числятся пропавшими без вести.

Случившееся землетрясение стало для Японии сильнейшим за последние десять лет. Магнитуда сейсмотолчков достигала отметки 7,1, было объявлено об угрозе цунами. Из-за землетрясения вспыхнули пожары, многие дома и дороги были разрушены. Повреждения также получили внешние стены исторического замка Кумамото, а на заводе Nippon Paper в Яцусиро обрушилась дымовая труба. Более 48 тысяч домов в префектуре Кумамото остались без света. Движение скоростных поездов «Синкансэн» было приостановлено.

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