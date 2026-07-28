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22:15, 28 июля 2026Бывший СССР

Украину обязали провести 25 реформ для получения денег от ЕС

Украина должна провести 25 реформ для получения 10 млрд евро от Евросоюза до конца года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Украине нужно провести 25 реформ для получения 10 миллиардов евро помощи от Европейского союза (ЕС) до конца года, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в ЕС.

Как отметили журналисты, речь идет о сумме в рамках кредита ЕС на 90 миллиардов евро и механизма Ukraine Facility.

План реформ при этом был одобрен ранее. В частности, Киеву могут дать 2,86 миллиарда евро за принятие законов, в том числе о прозрачном и честном отборе прокуроров руководящего уровня, об упрощенных процедурах неплатежеспособности для малого и среднего бизнеса.

Транш в 7,5 миллиарда евро Украина получит, если реализует реформы, включающие в себя назначение независимых наблюдательных советов госпредприятий, внедрение обновленной IT-системы для выполнения судебных решений, значительные инвестиции в образование и здравоохранение.

Ранее сообщалось, что Украине выделили почти 700 миллионов долларов.

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