Le Figaro: Качество воздуха во Франции серьезно ухудшилось из-за лесных пожаров

Качество воздуха на юго-западе Франции ухудшилось из-за лесных пожаров. Об этом сообщила газета Le Figaro.

Серьезное превышение установленных показателей зафиксировали в регионе Новая Аквитания. «В четырех департаментах — Жиронда, Ланды, Дордонь и Ло, Гаронна — увеличены пороговые цифры загрязнения мелкодисперсными частицами», — сказано в статье. Уточняется, что качество воздуха продолжает снижаться из-за невозможности справиться с природными пожарами, а также метеоусловиями, способствующими концентрации дыма.

Местные жители пожаловались, что страдают от дыма, вызывающего удушье и чувство жжения в глазах.

Ранее сообщалось, что разбушевавшийся во Франции пожар оказался крупнейшим за полвека.