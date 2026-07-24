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23:49, 24 июля 2026 (обновлено: 00:18, 25 июля 2026)Мир

В европейской стране сообщили о самом разрушительном бедствии за последние 50 лет

Figaro: Крупный природный пожар на юго-западе Франции стал самым разрушительным за 50 лет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Max Kukurudziak / Unsplash

Крупный природный пожар, охвативший уже 14 тысяч гектаров на юго-западе Франции, стал для страны самым разрушительным за последние 50 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Le Figaro.

Отмечается, что возгорание обогнало по масштабам пожар в городе Ландира в департаменте Жиронда, который в 2022 году уничтожил более 12,5 тысячи гектаров. По данным газеты, площадь нынешнего пожара уже превысила площадь Парижа.

В феврале 2025 года природный пожар разгорелся в японском городе Офунато. В результате пострадали 84 дома, огонь охватил не менее 600 гектаров территории.

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