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10:38, 27 февраля 2025Экономика

Природный пожар в Японии повредил десятки домов

NHK: В Японии лесной пожар повредил 84 дома
Александра Качан (Редактор)

Фото: Kyodo / Reuters

В Японии в результате мощного природного пожара пострадали десятки домов. Об этом стало известно местному телеканалу NHK.

Пожар начался в среду, 26 февраля, в городе Офунато префектуры Иватэ. Огонь распространился на площадь не менее 600 гектаров. Из-за пламени оказались повреждены 84 дома. Сотрудникам пожарной службы пока не удалось остановить распространение пламени. В тушении задействованы армейские вертолеты.

Местные власти рекомендовали эвакуироваться более чем двум тысячам жителей. К настоящему моменту в эвакуационных центрах и пунктах социальной помощи находятся 540 человек.

Ранее сообщалось, что площадь природных пожаров в Приморском крае за сутки выросла до 1,4 тысячи гектаров. Всего за указанный период на территории региона зарегистрировали 17 возгораний.

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