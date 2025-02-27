Природный пожар в Японии повредил десятки домов

NHK: В Японии лесной пожар повредил 84 дома

В Японии в результате мощного природного пожара пострадали десятки домов. Об этом стало известно местному телеканалу NHK.

Пожар начался в среду, 26 февраля, в городе Офунато префектуры Иватэ. Огонь распространился на площадь не менее 600 гектаров. Из-за пламени оказались повреждены 84 дома. Сотрудникам пожарной службы пока не удалось остановить распространение пламени. В тушении задействованы армейские вертолеты.

Местные власти рекомендовали эвакуироваться более чем двум тысячам жителей. К настоящему моменту в эвакуационных центрах и пунктах социальной помощи находятся 540 человек.

Ранее сообщалось, что площадь природных пожаров в Приморском крае за сутки выросла до 1,4 тысячи гектаров. Всего за указанный период на территории региона зарегистрировали 17 возгораний.