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Из жизни
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10:31, 3 августа 2026Из жизни

Аллигатор оторвал женщине руку и оставил следы зубов на ее костях

В США следы зубов аллигатора нашли на костях его жертвы
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Alden Egan Mulia / Shutterstock / Fotodom

В США аллигатор оторвал руку 31-летней туристке Бриттани Кларк. Вскрытие показало, что на ее костях остались следы зубов хищника, сообщает New York Post.

Трагедия произошла 28 июня, когда Кларк вместе с бойфрендом Ченсом Эллисоном и подругой Джейден Эрнандес отдыхала в штате Флорида, купаясь в реке Эконлокхатчи в государственном лесу Литтл-Биг-Экон. По данным вскрытия, у жертвы была зафиксирована «почти полная травматическая ампутация левой руки в плече и почти полная травматическая ампутация правого предплечья». Эксперт также обнаружил следы зубов на левой ключице, левой лопатке и передней части левой руки.

Эллисон, находившийся рядом с подругой, рассказал, что рептилия длиной около четырех метров в длину появилась «из ниоткуда» и схватила ее, пока они стояли по пояс в воде. Мужчина отчаянно пытался вырвать Кларк из пасти хищника, но это не помогло. В ожидании спасателей американка, истекая кровью, попросила его позаботиться о ее немецкой овчарке Хоки, которая была с ними в походе. Это стало одной из ее последних фраз. Кларк успели госпитализировать, но она не выжила.

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Позже охотники отстрелили аллигатора, найденного рядом с местом происшествия. С помощью ДНК-анализа удалось подтвердить, что именно он виновен в нападении.

Ранее сообщалось, что полиция штата Луизиана, США, поймала пьяного водителя, которого укусил аллигатор. Он столкнулся с хищником в болотистой местности, куда сбежал от правоохранителей.

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