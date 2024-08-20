Питоны проглотили трех женщин. По неизвестной причине гигантские рептилии стали чаще охотиться на людей

В Индонезии питон проглотил женщину по плечи

В Индонезии гигантский сетчатый питон съел женщину. За последнее время это далеко не первый подобный случай, закончившийся трагедией. С июня на том же острове питоны охотились на людей по меньшей мере три раза. Иногда кадры, снятые очевидцами, даже попадали в интернет.

Четырехметровый питон проглотил пожилую женщину по плечи

Последней пострадавшей стала 74-летняя женщина по имени Мага (у нее, как и у многих других индонезийцев, есть только имя и нет фамилии). В среду, 14 августа, она отправилась работать в поле и не вернулась. Обеспокоенные родственники собрались и организовали поиски.

Тело со следами змеиных укусов на голове и ногах нашла дочь Маги. Оно лежало не так уж далеко от дома. Рядом распластался виновник — четырехметровый сетчатый питон.

Очевидцы утверждают, что змея проглотила тело пожилой женщины по плечи, однако не справилась и срыгнула добычу. Совершить вторую попытку она не успела: ее забили местные жители.

Представитель полиции индонезийского города Палопо заявил, что питон, по всей видимости, напал на Магу и стал кусать и сдавливать ее тело. Лишь после этого он попытался ее проглотить.

Фото: Daniel Heuclin / Imagebroker / Globallookpress.com

В июне в брюхе шестиметровой змеи нашли пропавшую женщину

Еще два нападения произошли в июне и в июле. Первой жертвой питонов была 50-летняя Фарида. Женщина пропала 6 июня, когда шла торговать на местном рынке. Путь лежал через лес, где ее и подстерегла гигантская змея.

Поиски Фариды организовал ее 55-летний муж Нони. Когда ему удалось отыскать ее вещи, он заподозрил худшее. Тогда к нему присоединились односельчане, прочесали окрестности и заметили питона с огромным брюхом. Длина змеи, по разным данным, составляла пять или шесть метров.

Собравшиеся люди вспороли живот змеи и обнаружили внутри женщину. На кадрах, снятых очевидцем, видно, как местные жители разрезали тушу змеи. Тело пострадавшей они прикрыли одеялом.

Питон проглотил Фариду целиком вместе с одеждой. По всей видимости, сначала он вонзил зубы в ее ногу, а затем обвился вокруг тела и принялся давить. Когда все было кончено, он проглотил свою добычу, начав с головы.

В июне сетчатый питон проглотил женщину, которая шла за лекарствами для ребенка

Спустя ровно месяц произошло следующее нападение. 36-летняя Шрирати пропала 2 июля: она ушла за лекарствами для заболевшего ребенка и не вернулась.

Родственники отправились на поиски женщины. Муж Шрирати, 30-летний Адианза, нашел ее одежду и тапочки примерно в 500 метрах от их дома в деревне Ситеба. Вскоре после этого мужчина заметил рядом с тропой крупного питона.

Адианза позвал на помощь односельчан. Вместе они вспороли питону брюхо и нашли женщину внутри. По всей видимости, рептилия обвилась вокруг нее, а затем проглотила ее целиком.

С 2017 года в Индонезии произошло семь нападений питонов с летальным исходом

В Индонезии встречаются сетчатые питоны, которые считаются самыми большими змеями в мире. Их длина может превышать семь метров. Змеи атакуют из засады, обвивая жертву и сдавливая ее, пока она не перестанет дышать, а после заглатывают целиком. Именно так происходило во всех этих случаях.

Нападения сетчатых питонов случались и прежде, но не так часто. В 2023 году восьмиметровый питон придушил и съел фермера. Годом ранее та же участь ждала женщину из индонезийской провинции Джамби. Еще один нашумевший случай произошел в 2018 году: тогда в брюхе питона нашли тело 54-летней женщины.

С 2017 года до лета 2024 года в Индонезии было зафиксировано не менее четырех закончившихся летальным исходом нападений сетчатых питонов на людей. Менее чем за три месяца три нападения, произошедшие в июне, июле и августе 2024 года, — это редкость.