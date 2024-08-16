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21:02, 16 августа 2024Из жизни

Четырехметровый питон проглотил женщину по плечи

В Индонезии четырехметровый питон напал на женщину и проглотил ее по плечи

Фото: Joshua J. Cotten / Unsplash

В Индонезии питон напал на 74-летнюю женщину. Об этом сообщает CBS News.

Пожилая женщина по имени Мага исчезла в среду, 14 августа. Родственники начали поиски и в итоге нашли тело со следами укусов на голове и ногах. Рядом лежала четырехметровая змея.

Очевидцы утверждают, что питон проглотил тело по плечи, однако не справился и срыгнул добычу. Совершить вторую попытку он не успел: его забили местные жители.

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С июня в Индонезии зафиксировано три нападения питонов на людей, закончившихся летальным исходом.

В Индонезии встречаются сетчатые питоны, которые считаются самыми большими змеями в мире. Их длина может превышать семь метров. Змеи атакуют из засады, обвивая жертву и сдавливая ее, пока она не перестанет дышать, а после заглатывают целиком.

Ранее сообщалось, что в Индии огромный питон проглотил козленка и залез в школьный автобус, где устроился отдыхать.

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      Олег Парамонов
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