Первый в России «черный рейдер» из 90-х вышел на свободу

Рейдер Федулев вышел на свободу, отсидев срок за захват рынка «Оборонснасбсбыта» в 2003 г

Известный рейдер из 90-х Павел Федулев вышел на свободу. Его дело стало первым делом о «черном рейдерстве» в России. Об этом сообщает e1_news со ссылкой на собственный источник в своем Telegram-канале.

По данным канала, последнее время он жил в исправительном центре, а сейчас уже находится дома.

Федулев обвинялся в организации беспорядков и рейдерском захвате рынка «Оборонснабсбыт» в 2003 году. За это он провел девять лет в заключении, а позже, в 2011 году получил новый срок. Суд признал его виновным в организации семи расправ, создании организованной преступной группировки (ОПГ), мошенничестве и захвате четырех предприятий и назначил еще 20 лет в колонии.

Ранее сообщалось, что в прошлом Федулев был одним из самых крупных бизнесменов Свердловской области: в частности, он владел Екатеринбургским мясокомбинатом и Баранчинским электромеханическим заводом. Также некоторое время Федулев был депутатом свердловского Законодательного собрания.