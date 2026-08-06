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12:05, 6 августа 2026Россия

Озвучена дата переломного момента в зоне СВО

Военный Дандыкин спрогнозировал, что к сентябрю в зоне СВО наступит переломный момент
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Член экспертного совета организации «Офицеры России» капитан I ранга запаса Василий Дандыкин озвучил в беседе с «Абзацем» мысль о том, что к сентябрю в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине наступит переломный момент.

Он спрогнозировал, что именно к осени произойдут существенные изменения. По информации Дандыкина, сейчас российские войска близки к полному освобождению Донбасса, продвигаются на Запорожье, в Сумах, и Харьковской области, а также блокируют Украину от Черного моря.

Дандыкин подчеркнул, что у властей в Киеве остаются способности лишь на террористические акты, обстрелы гражданских объектов и мирных людей. Он уверен, что в России найдут этому противодействие. Военный напомнил, что при вторжении ВСУ в Курскую область противнику казалось, что успех близок, однако, потеряв элитные подразделения войск, они потерпели фиаско.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник предполагал, что перелом в ходе спецоперации является вопросом стратегии.

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