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12:54, 6 августа 2026 (обновлено: 13:00, 6 августа 2026)Россия

Очевидцы описали самую массовую атаку ВСУ на регион в сотнях километров от границы

Жители Ярославской области заявили о грохоте во время самой массовой атаки ВСУ
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Жители Ярославской области, которая попала под самую массовую атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявили, что во время налета слышали грохот. Их слова приводит портал 76.RU.

«На Фрунзе [Фрунзенский район] слышно уже пять взрывов», — поделился житель Ярославля ранним утром.

Другие очевидцы признались, что во время атаки у них дрожали дома. Уже под утро жители из разных концов города увидели столбы черного дыма.

ВСУ атаковали Ярославскую область, которая расположена в сотнях километров от границы с Украиной, в ночь на 6 августа. По информации губернатора Михаила Евраева, обломки украинских дронов попали в резервуары нефтеперерабатывающего завода — на объекте возникло возгорание. Кроме того, в результате атаки ранения получили четыре человека. Жертв, как уточнил глава региона, нет.

Как отметил военный эксперт Василий Дандыкин, дроны по Ярославской области могли запускаться из Черниговской и Сумской областей. По его словам, для таких налетов ВСУ используют беспилотники типа FP-1 и «Лютый».

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