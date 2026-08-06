Очевидцы описали самую массовую атаку ВСУ на регион в сотнях километров от границы

Жители Ярославской области заявили о грохоте во время самой массовой атаки ВСУ

Жители Ярославской области, которая попала под самую массовую атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявили, что во время налета слышали грохот. Их слова приводит портал 76.RU.

«На Фрунзе [Фрунзенский район] слышно уже пять взрывов», — поделился житель Ярославля ранним утром.

Другие очевидцы признались, что во время атаки у них дрожали дома. Уже под утро жители из разных концов города увидели столбы черного дыма.

ВСУ атаковали Ярославскую область, которая расположена в сотнях километров от границы с Украиной, в ночь на 6 августа. По информации губернатора Михаила Евраева, обломки украинских дронов попали в резервуары нефтеперерабатывающего завода — на объекте возникло возгорание. Кроме того, в результате атаки ранения получили четыре человека. Жертв, как уточнил глава региона, нет.

Как отметил военный эксперт Василий Дандыкин, дроны по Ярославской области могли запускаться из Черниговской и Сумской областей. По его словам, для таких налетов ВСУ используют беспилотники типа FP-1 и «Лютый».