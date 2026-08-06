Власти российского региона объявили о самой массовой атаке ВСУ

Губернатор Евраев: Ярославская область подверглась самой массовой атаке ВСУ

Ярославская область подверглась самой массовой атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Михаил Евраев.

Как сообщил чиновник, средства противовоздушной обороны уничтожили над регионом 88 беспилотных летательных аппаратов. При налете ВСУ сгорел частный дом, еще несколько многоквартирных домов получили повреждения.

«Жертв и пострадавших нет (...) Подразделения Министерства обороны (...) и силовых ведомств продолжают работу по отражению атаки врага», — объявил в блоге глава региональной власти.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников.