Комик узнал правду о пищевой добавке в бургерах и пришел в шок

Комик Гиллиган узнал, что пищевую добавку в бургерах также используют в презервативах

Британский стендап-комик и телеведущий Мо Гиллиган пришел в шок, когда узнал правду о пищевой добавке, входящей в состав бургеров с курицей. Неприятное открытие он сделал во время съемок документального фильма «Большая курятина: Заговор в мире фастфуда» (Big Chicken: A Fast Food Conspiracy) для платформы Netflix, передает газета The Sun.

«Я пообщался с большим количеством экспертов за последние несколько дней. Вы знаете, что один из ингредиентов [бургеров с курицей] также используют в презервативах для смазки? Кто бы мог подумать, что это входит в состав бургеров? В них добавляют так много искусственных компонентов, чтобы сделать их вкуснее и заставить вас возвращаться к ним снова и снова», — заявил Гиллиган в разговоре с изданием.

Уточняется, что речь идет о пищевой добавке E900 (полидиметилсилоксан), которую часто добавляют во фритюрное масло, чтобы предотвратить образование пены при жарке продукта. Также это вещество наносят на презервативы в качестве смазки.

Гиллиган добавил, что сначала обрадовался, когда ему предложили сняться в проекте про жареную курицу, поскольку он любит это блюдо, но, узнав о нем больше, он сильно разочаровался.

Ранее сообщалось, что известный российский блогер Илья Белов удивился высокой цене на бургер в американском магазине. Он пожаловался, что отдал за блюдо больше двух тысяч рублей.