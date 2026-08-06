Залужный: Россия нашла противодействие всем видам оружия НАТО и способам их применения

Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции нашли противодействие всем видам вооружений Организации Североатлантического договора (НАТО) и способам их применения на поле боя. С такой оценкой выступил бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) и посол страны в Великобритании Валерий Залужный, передает «Интерфакс-Украина».

«В 2026 году Украина применила почти все виды оружия, (...) которые есть на вооружении НАТО, и использовала доктрины их применения. Ресурс исчерпан. Россия на все это нашла противодействие», — подчеркнул экс-главком ВСУ.

Генерал отметил, что ВСУ не использовали из списка вооружений НАТО только ядерное оружие, крылатые ракеты Tomahawk и истребители F-35.

По мнению Залужного, военная доктрина НАТО находится на уровне конца Второй мировой войны, а альянсу необходимо приспосабливаться к реалиям современных боевых действий и научно-технического прогресса и вырабатывать новые стандарты. По его словам, Украине и странам блока необходимо рассмотреть вопрос создания нового оборонительного альянса в Европе.

«Пусть в НАТО скажут честно: готовы ли они воевать с Россией без опыта Украины?» — высказался украинский генерал.

Ранее Залужный оценил прогресс Украины на поле боя и признал преимущество ВС России. Так он объяснил свои слова о том, что Киев никогда не вступит в НАТО и не достигнет России в военно-техническом отношении.