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10:47, 6 августа 2026 (обновлено: 11:13, 6 августа 2026)Россия

Герой СВО дал бой медведю, получил удар молнии и одной рукой сделал себе массаж сердца

Глава Минздрава Алтая Хубезов: Боец СВО выжил после удара молнии и нападения медведя
Валерия Ковальчук
Валерия Ковальчук (Редактор отдела «Россия»)

Фото: страница Дмитрия Хубезова во «ВКонтакте»

В Республике Алтай приехавший в отпуск боец специальной военной операции (СВО) одновременно пережил нападение медведя и удар молнии и спасся. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» заявил глава Минздрава Алтая Дмитрий Хубезов.

По словам чиновника, россиянин скакал на лошади и увидел, что за ним гонится медведь. Тогда, как утверждает Хубезов, участник СВО остановился, чтобы привязать лошадь к дереву и дать бой медведю, однако в этот момент и в него, и в лошадь, и в дерево попала молния. После этого мужчину почти полностью парализовало, однако он смог на одной руке уползти от медведя, стреляя в воздух.

«При этом "делал сам себе массаж сердца, когда оно переставало биться"», — написал чиновник.

«Сегодняшняя история спасения одного парня звучит невероятно — как сюжет блокбастера. Когда я ее услышал, то не поверил, пока сам не поговорил с героем. Но все это чистая правда», — заявил Хубезов. К посту он приложил фотографию мужчины с ожогом в районе шеи и с заблюренным лицом. Имя и фамилию пострадавшего в отпуске бойца Хубезов не назвал.

Ранее сообщалось, что российский боец оказался на машине, полной боеприпасов, посреди горящего поля с одной целью.

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