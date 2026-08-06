Глава Минздрава Алтая Хубезов: Боец СВО выжил после удара молнии и нападения медведя

В Республике Алтай приехавший в отпуск боец специальной военной операции (СВО) одновременно пережил нападение медведя и удар молнии и спасся. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» заявил глава Минздрава Алтая Дмитрий Хубезов.

По словам чиновника, россиянин скакал на лошади и увидел, что за ним гонится медведь. Тогда, как утверждает Хубезов, участник СВО остановился, чтобы привязать лошадь к дереву и дать бой медведю, однако в этот момент и в него, и в лошадь, и в дерево попала молния. После этого мужчину почти полностью парализовало, однако он смог на одной руке уползти от медведя, стреляя в воздух.

«При этом "делал сам себе массаж сердца, когда оно переставало биться"», — написал чиновник.

«Сегодняшняя история спасения одного парня звучит невероятно — как сюжет блокбастера. Когда я ее услышал, то не поверил, пока сам не поговорил с героем. Но все это чистая правда», — заявил Хубезов. К посту он приложил фотографию мужчины с ожогом в районе шеи и с заблюренным лицом. Имя и фамилию пострадавшего в отпуске бойца Хубезов не назвал.

Ранее сообщалось, что российский боец оказался на машине, полной боеприпасов, посреди горящего поля с одной целью.