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14:45, 5 августа 2026 (обновлено: 14:46, 5 августа 2026)Россия

Российский боец на машине прорвался через горящее поле и спас сослуживцев

RT: Боец СВО на машине прорвался через горящее поле и спас сослуживцев
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Боец специальной военной операции (СВО) на Украине из Якутии с позывным Чир на машине прорвался через горящее поле и спас сослуживцев. Его историю публикует RT.

На одну из боевых задач российский военнослужащий отправился на автомобиле с 200 килограммами боеприпасов в кузове. По пути его следования Вооруженные силы Украины (ВСУ) поджигали поля сбросами с дронов.

«Я мог тогда вместе с порохом взлететь в воздух, но рискнул и смог проскочить через огонь. От него спасли столбы пыли, которые поднялись из-под колес от скорости», — вспомнил военнослужащий.

Боеприпасы он тогда сумел доставить вовремя, чем спас сослуживцев. Теперь свою «буханку» в шутку называет «молнией».

Ранее российские бойцы 42-й гвардейской дивизии на подбитой боевой машине пехоты (БМП) выполнили задачу в Запорожской области и на горящей машине вернулись обратно к своим позициям. Этот момент попал на видео.

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