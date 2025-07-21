Бойцы СВО на горящей БМП выполнили задачу и попали на видео

RT: Бойцы СВО на подбитой БМП выполнили задачу в Запорожской области

Российские бойцы 42-й гвардейской дивизии на подбитой боевой машине пехоты (БМП) выполнили задачу в Запорожской области и на горящей машине вернулись обратно к своим позициям. Этот момент попал на видео, ролик публикует RT.

Как пишет издание, все произошло во время штурма кирпичного завода в Малой Токмачке, где закрепились Вооруженные силы Украины (ВСУ). Со слов российских бойцов специальной военной операции (СВО), на задачу выдвинулись танк с тралом и две бронемашины. Замыкающую на маршруте подбили практически сразу, но экипаж смог полностью выполнить задачу, в том числе выгрузить десант.

Как видно на опубликованных кадрах, несмотря на удар по БМП, экипаж продолжил движение на машине, за которой тянулся шлейф из дыма и гари.

Ранее российский военный голыми руками поймал украинский FPV-дрон с боекомплектом и разбил его о дерево. Момент также попал на видео.