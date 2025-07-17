Российский боец СВО голыми руками поймал дрон ВСУ, разбил его о дерево и попал на видео

RT: Российский боец СВО голыми руками поймал дрон ВСУ и разбил его о дерево

Российский боец специальной военной операции на Украине голыми руками поймал украинский FPV-дрон с боекомплектом и разбил его о дерево. Момент попал на видео, ролик публикует RT в своем Telegram.

По данным канала, ролик был снят на харьковском направлении. На кадрах можно увидеть, как россиянин в военной форме в лесополосе поймал подлетевший к его позиции беспилотник Вооруженных сил Украины, а затем с силой ударил им несколько раз по дереву, пока устройство не вышло из строя. Сам боец не пострадал.

«Понимаю, да, я мог [не выжить], но лучше я один, чем сразу нескольких наших парней», — позднее объяснил свой поступок военнослужащий.

Ранее сообщалось о другом российском военном, который в прыжке сбил головой дрон и выжил. После взрыва солдат спокойно ушел в лес. В сети появилось видео этого момента.