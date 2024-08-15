Российский военный в прыжке сбил головой дрон и выжил

Боец ВС РФ сбил головой дрон ВСУ и выжил. Об этом в своем Telgram-канале рассказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
На видео показано, что дрон медленно подлетел к российскому военному и завис прямо над ним. Тогда боец решил подпрыгнуть и сбить его головой. Коц написал, что солдат выпадом вперед ударил беспилотник головой. После взрыва солдат спокойно ушел в лес.
«Как тут не поверить, что Бог на нашей стороне!» — написал Коц.
Ранее беспилотник «Ланцет» поразил боевую бронированную машину Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. В МО России сообщили, что перед этим многоцелевая боевая бронированная машина ВСУ «Shield» итальянского производства была выявлена разведывательным подразделением группировки войск «Север».