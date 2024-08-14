Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:23, 14 августа 2024Бывший СССР

Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области

Минобороны показало кадры поджога техники ВСУ в Курской области дроном «Ланцет»

Беспилотник «Ланцет» поразил боевую бронированную машину Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Соответствующие кадры опубликовало Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

В ведомстве сообщили, что многоцелевая боевая бронированная машина ВСУ «Shield» итальянского производства была выявлена разведывательным подразделением группировки войск «Север». После этого транспортное средство было уничтожено с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения замаскированного объекта ВСУ в Курской области. Им оказалась американская бронемашина Stryker.

До этого стало известно, что в Киеве ожидают серьезного ответа России на нападение на Курскую область. Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявил, что высокопоставленным кремлевским чиновникам нужно нечто большее, чем месть за Курск.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал изложил «весь расклад» по вторжению ВСУ. Киев хотел захватить Курскую АЭС за шесть дней

      Взятие в плен украинских солдат в Курской области сняли на видео

      Футболист рассказал об отказе от секса перед матчами

      Суд назвал правообладателя песен Шатунова

      Порошенко вернулся в список долларовых миллиардеров

      Россияне изменили отношение к кофемашинам

      В России хотят сократить часть госслужащих. Оставшимся поднимут зарплаты

      В Совфеде ответили на просьбу ООН о доступе в Курскую область

      «Был обычным парнем». Друг комбрига ВСУ, отказавшегося нападать на Курскую область, рассказал о его прошлом

      Захарова назвала удар ВСУ по ЗАЭС актом ядерного терроризма

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше