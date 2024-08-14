Минобороны показало кадры поджога техники ВСУ в Курской области дроном «Ланцет»

Беспилотник «Ланцет» поразил боевую бронированную машину Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Соответствующие кадры опубликовало Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

В ведомстве сообщили, что многоцелевая боевая бронированная машина ВСУ «Shield» итальянского производства была выявлена разведывательным подразделением группировки войск «Север». После этого транспортное средство было уничтожено с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения замаскированного объекта ВСУ в Курской области. Им оказалась американская бронемашина Stryker.

До этого стало известно, что в Киеве ожидают серьезного ответа России на нападение на Курскую область. Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявил, что высокопоставленным кремлевским чиновникам нужно нечто большее, чем месть за Курск.