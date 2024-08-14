На Украине заявили об ожидании серьезного ответа России на нападение на Курскую область

Newsweek: Киев готовится к серьезному ответу Москвы на атаку на Курскую область

Киев готовится к серьезному удару со стороны Москвы в ответ на атаку Вооруженных сил Украины на Курскую область. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на слова украинских источников.

«Высокопоставленные кремлевские чиновники не стали бы делать из продолжения нынешнего наступления России месть за Курск. Им нужно что-то более масштабное», — заявил изданию бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Ступак.

Аналогичное мнение высказал и неназванный высокопоставленный источник в украинском Министерстве обороны, который заявил, что Россия почувствует необходимость дать очень жесткий ответ на нападение. Кроме того, издание приводит слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что жесткий ответ на действия Украины не заставит себя долго ждать.

Бои в Курской области идут с 6 августа. С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. По словам врио главы Курской области Алексея Смирнова, ВСУ проникли в регион на 12 километров. По его данным, ширина проникновения противника составляет 40 километров.