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15:25, 12 августа 2024Россия

Стала известна глубина проникновения ВСУ в Курскую область

Врио курского губернатора Смирнов: ВСУ проникли в область на 12 километров

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проникли в Курскую область на 12 километров. Об этом сообщил врио главы российского приграничного региона Алексей Смирнов, его слова приводит РИА Новости.

При этом, по информации Смирнова, ширина проникновения противника составляет 40 километров.

С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. Соответствующие меры были приняты из-за вторжения ВСУ в Курскую область, где до сих пор продолжаются бои.

12 августа Минобороны России сообщило о попытке прорыва ВСУ на бронетехнике вглубь Курской области. Попытки продвижения были пресечены в районе поселка Каучук.

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