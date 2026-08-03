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11:02, 3 августа 2026Силовые структуры

Следователи отреагировали на очередной удар ВСУ по складам в российском регионе

Следователи возбудили уголовное дело после удара ВСУ по складу во Владимирской области
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на складской комплекс Wildberries в Собинском округе Владимирской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Дело возбудили по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Сейчас правоохранители работают на месте происшествия.

«Нанося удары по инфраструктурным объектам, украинские боевики осознанно игнорируют нормы международного гуманитарного права, ставя под угрозу жизни сотен людей», — отметила Петренко.

3 августа беспилотники ВСУ нанесли удары по складскому помещению. Вследствие этого возник пожар. В Wildberries заявили, что все люди, которые находились в логистическом центре, были эвакуированы. Ранее сообщалось, что число пострадавших выросло до двух.

30 июля следователи возбудили уголовные дела о терактах после атак ВСУ на склады в двух российских регионах.

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