Катер с туристами на водном диване перевернулся на Байкале

Shot: Катер с туристами перевернулся на Байкале

Катер, к которому был прикреплен водный диван с туристами, перевернулся на Байкале. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, несчастный случай произошел рядом с поселком Горячинск. Во время поездки водитель судна потерял управление. По предварительным данным, никто из туристов не пострадал. Их эвакуировали на берег.

В мае на Байкале пять пассажиров стали жертвами аварии с катером. Судно полностью перевернулось и придавило людей. Водитель оказался под угрозой тюрьмы за езду без прав.