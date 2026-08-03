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13:13, 3 августа 2026 (обновлено: 13:24, 3 августа 2026)Путешествия

Катер с туристами на водном диване перевернулся на Байкале

Shot: Катер с туристами перевернулся на Байкале
Алина Черненко

Кадр: Telegram-канал SHOT

Катер, к которому был прикреплен водный диван с туристами, перевернулся на Байкале. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, несчастный случай произошел рядом с поселком Горячинск. Во время поездки водитель судна потерял управление. По предварительным данным, никто из туристов не пострадал. Их эвакуировали на берег.

В мае на Байкале пять пассажиров стали жертвами аварии с катером. Судно полностью перевернулось и придавило людей. Водитель оказался под угрозой тюрьмы за езду без прав.

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