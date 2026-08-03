«Жив и на свободе». Борис Надеждин покинул Россию. Где он и что с ним сейчас

Признанный иноагентом Борис Надеждин покинул Россию

Политик Борис Надеждин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) сообщил, что уехал из России. В его Telegram-канале появилось видео, записанное на фоне Эйфелевой башни в Париже.

Всем привет. Есть хорошие новости — я жив и на свободе. Увы, пока не в России. Надо осмотреться, понять, как жить дальше. Чуть позже напишу о своих планах Борис Надеждин политик

Его адвокат Дмитрий Трунин также подтвердил ТАСС, что Надеждин уехал из РФ.

Недавно политику запрещали выезд из России

16 июля Борис Надеждин сообщил, что ему запретили выезд из России. «Пришло постановление о запрете мне выезда за границу. Разбираемся с адвокатами», — написал он.

По его словам, адвокаты сообщили ему, что решение не является законным. Политик также заявил, что собирается обжаловать запрет на выезд.

О том, был ли запрет снят, Надеждин позднее не сообщал.

Кадр: Telegram-канал «Надеждин@» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов)

Надеждина оштрафовали по статье о пропаганде экстремизма

Перед этим в июле его задержали — как он заявил, из-за политической деятельности. По словам Трунина, речь шла о размещении в соцсетях ролика с участием Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России).

Надеждин тогда добавил, что параметры его жизни, в частности, отсутствие статуса иноагента и продолжение деятельности в России, «стремительно уменьшаются». По его словам, он ожидал, что у него будет большая поддержка в ходе выдвижения на выборы в Госдуму и сбора подписей. «Я надеюсь, что все-таки я останусь живым, на свободе и в России», — надеялся политик.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

17 июля его дело рассмотрели в Долгопрудненском городском суде Московской области. Заседание на время было прервано из-за вызова бригады скорой медицинской помощи в связи с плохим самочувствием политика.

В итоге Надеждина оштрафовали на 1000 рублей по статье 20.3 КоАП РФ. Адвокат Наталия Тихонова сообщила, что сторона защиты обжалует решение суда.

Также из судебных материалов стало известно, что судебные приставы взыскивают с политика долг в размере почти 1,5 миллиона рублей. Исполнительное производство возбуждено долгопрудненским отделом судебных приставов еще в 2024 году. Надеждин в установленный срок не оплатил исполнительный сбор. Политик заявил в суде, что его нельзя оштрафовать, поскольку он ранее был признан банкротом.

Надеждин пытался баллотироваться на пост президента

10 июля Минюст внес Надеждина в реестр иноагентов.

В 2024 году политик собирался участвовать в выборах президента России, но получил отказ в регистрации. Тогда Центризбирком объяснил это решение тем, что суммарное число недостоверных и недействительных подписей, которые предоставил Надеждин, превышает допустимый уровень. В результате Надеждин смог предоставить менее 100 тысяч подписей, в то время как по закону необходимо минимум 300 тысяч.

Выигравший выборы президент Владимир Путин тогда указал на ошибки в действиях политика. Он отметил, что ему нужно было активно работать со сторонниками, а также не допускать ошибок и фальсификаций.