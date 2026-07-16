Политику Борису Надеждину запретили выезд из России

Политик Борис Надеждин сообщил о запрете на выезд из России

Политик Борис Надеждин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) сообщил, что ему запретили выезд из России. Пост появился в его Telegram-канале.

«Пришло постановление о запрете мне выезда за границу. Разбираемся с адвокатами», — написал он.

По его словам, адвокаты сообщили ему, что решение не является законным. Политик также заявил, что собирается обжаловать запрет на выезд.

13 июля Надеждина задержали. Адвокат Дмитрий Трунин сообщил, что причиной стала демонстрация политиком экстремистской символики в сети. За три дня до задержания Надеждина признали иноагентом.

Надеждин планировал принять участие в выборах президента России 2024 года, однако Центризбирком отказал в регистрации его кандидатуры. Поводом послужило недостаточное количество подписей избирателей в поддержку политика. Надеждин смог предоставить менее 100 тысяч, в то время как по закону необходимо минимум 300 тысяч.