Стала известна причина задержания политика Бориса Надеждина

Политика Бориса Надеждина задержали из-за демонстрации экстремистской символики в сети

Политика Бориса Надеждина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) задержали из-за демонстрации экстремистской символики в сети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Дмитрия Трунина.

«В настоящий момент Надеждина отпустили из полиции. В отношении него составлен протокол по ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций). Его дело будет рассмотрено в Долгопрудненском суде Подмосковья 17 июля», — объяснил он.

По его словам, речь идет о размещении в соцсетях ролика с участием Алексея Навального ( включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России).

О задержании Надеждин ранее сообщил в своем Telegram-канале. Он пояснил, что его отвезли в отделение городского округа Долгопрудный.