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19:49, 13 июля 2026Россия

Стала известна причина задержания политика Бориса Надеждина

Политика Бориса Надеждина задержали из-за демонстрации экстремистской символики в сети
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Политика Бориса Надеждина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) задержали из-за демонстрации экстремистской символики в сети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Дмитрия Трунина.

«В настоящий момент Надеждина отпустили из полиции. В отношении него составлен протокол по ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций). Его дело будет рассмотрено в Долгопрудненском суде Подмосковья 17 июля», — объяснил он.

По его словам, речь идет о размещении в соцсетях ролика с участием Алексея Навального ( включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России).

О задержании Надеждин ранее сообщил в своем Telegram-канале. Он пояснил, что его отвезли в отделение городского округа Долгопрудный.

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