В России спрогнозировали рост числа атак БПЛА ВСУ при одном условии

Депутат Журавлев: Налеты БПЛА будут чаще, пока мы даем Украине возможность это делать

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пошли на сознательную террористическую тактику — бить по гражданским объектам, и число таких налетов будет увеличиваться, рассказал первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что число жертв атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым выросло до четырех. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Журавлев отметил, что ВСУ наносят такие удары, в которых гибнут мирные жители, каждый день. По его словам, это сознательная тактика террористического режима — бить по гражданским объектам. Депутат подчеркнул, что число налетов будет только увеличиваться, пока у Украины есть возможность это делать.

«Вроде бы начали наконец выносить ракетами индустрию дронов противника, но, видимо, этого недостаточно. Все понимают, что БПЛА везут в Киев из-за границы, поэтому и следует сосредоточиться на первопричине — европейских заводах, которые их производят. Без атак по этим цехам мы скоро станем свидетелями того, что российские города будут атакованы уже не сотнями, а тысячами беспилотников», — сказал парламентарий.

3 августа ВСУ также ударили по городу-курорту Геленджик. По последним данным, при атаке пострадали десять человек, включая двух детей. Двух взрослых и одного ребенка уже доставили в больницу. Еще четверых спасти не удалось.