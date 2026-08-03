«Севмаш» сдаст ВМФ России два корабля до конца 2026-го

Будниченко: «Севмаш» сдаст ВМФ России до конца 2026-го два корабля

«Севмаш» сдаст Военно-морскому флоту (ВМФ) России до конца 2026-го два корабля, заявил генеральный директор завода Михаил Будниченко. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, за 14 лет предприятие сдало ВМФ 14 атомных подводных лодок (АПЛ). «Этот год не будет исключением. Два корабля должны сдать флоту до конца этого года», — сказал руководитель.

Будниченко добавил, что атомный подводный крейсер «Пермь» проекта 885М («Ясень-М») пройдет все этапы испытаний в текущем году, а испытания тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М продлятся 2,5 месяца.

В июле портал Defense News со ссылкой на Минобороны Соединенных Штатов сообщил, что Военно-морские силы США выделили 76,6 миллиарда долларов на строительство 14 АПЛ типов Virginia и Columbia.

В том же месяце издание Military Watch Magazine заметило, что в возможной войне с НАТО крейсер «Адмирал Нахимов» будет защищать северные базы с АПЛ ВМФ России.