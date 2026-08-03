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17:51, 3 августа 2026 (обновлено: 17:55, 3 августа 2026)Россия

В Госдуме порассуждали о назначении Умерова на пост главы украинской СВР

Депутат Ивлев: Зеленский намерен втянуть исламский мир в конфликт назначением Умерова
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский намерен втянуть исламский мир в конфликт назначением Рустема Умерова на пост главы Службы внешней разведки (СВР). Такое рассуждение о назначении привел депутат Госдумы Леонид Ивлев, передает ТАСС.

Российский парламентарий указал, что получивший должность Умеров принадлежит к крымским татарам. Последних на протяжении многих лет официальный Киев пытается использовать в своих целях, отметил Ивлев.

Как предположил депутат, новая должность предоставит Умерову полномочия для широкой деятельности за пределами Украины, в том числе в плане воздействия на мусульманские страны и сообщества.

3 августа Зеленский подтвердил назначение Умерова новым главой СВР Украины. До этого украинские СМИ называли Умерова главным кандидатом на должность нового посла Украины в США.

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