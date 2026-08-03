Единственный производитель российских телевизоров обанкротился

Арбитражный суд признал банкротом производителя российских телевизоров Irbis ГК «Квант»

Арбитражный суд Москвы одобрил ходатайство «ДНС ритейл» (структура группы DNS) о признании банкротом столичного ООО «Квант» — юрлица группы компаний, специализировавшихся на сборке телевизоров Irbis. Об этом со ссылкой на картотеку арбитражных дел пишет «Коммерсантъ».

Производство телевизоров Irbis (единственный бренд телевизоров, включенный в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга) остановлено больше года назад из-за низкого спроса на продукцию, что связано с ценами на нее.

Впрочем, в группе DNS тогда отмечали, что эта марка телевизоров не более отечественная, чем остальные, однако производитель потратил много сил на то, чтобы попасть в реестр.

Задолженность ООО «Квант» перед истцом оценивается в 654,6 миллиона рублей. В мае арбитраж одобрил ходатайства еще 24 кредиторов о вступлении в банкротное дело.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2026 года рынок телевизоров в натуральном выражении вырос на 10 процентов, до 3,48 миллиона единиц, а в денежном — на 2,3 процента, до 97,6 миллиарда рублей. Основным фактором роста стали хорошие продажи самой дешевой техники.