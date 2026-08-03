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19:36, 3 августа 2026 (обновлено: 19:58, 3 августа 2026)Забота о себе

Врачи сравнили эффективность мелатонина и магния при бессоннице

Невролог Шельгикар: Мелатонин и магний не смогут вылечить хроническую бессонницу
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: KieferPix / Shutterstock / Fotodom

Мелатонин и магний по-разному помогают при проблемах со сном, заявили профессор неврологии Анита Шельгикар и директор программы исследований сна и здоровья в Университете Аризоны (США) Майкл Гранднер. Эффективность этих добавок при бессоннице они сравнили в беседе с The Washington Post.

Шельгикар отметила, что мелатонин эффективен при нарушении биологических часов, например после смены часовых поясов или работы в ночные смены. Он помогает организму настроить режим сна и бодрствования, но не действует как снотворное. «Крайне маловероятно, что какая-либо пищевая добавка сможет вылечить хроническую бессонницу», — заявила невролог.

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По словам Гранднера, магний действует иначе. Он полезен при легких или временных нарушениях сна, а также при мышечном напряжении. Однако, как подчеркнул врач, убедительных доказательств его высокой эффективности пока очень мало. Эксперт рекомендовал получать этот минерал прежде всего из продуктов питания, а не из добавок.

Специалисты также напомнили, что перед приемом любых препаратов нужно проконсультироваться с врачом, поскольку они могут взаимодействовать с лекарствами и вызывать побочные эффекты. Если проблемы со сном не проходят в течение нескольких недель и становятся хроническими, следует обратиться за медицинской помощью, а не пытаться решить их только с помощью мелатонина или магния.

Ранее сомнолог Кристофер Дж. Аллен назвал неожиданную причину бессонницы летом. По его мнению, сон может ухудшаться из-за потребления большого количества воды во второй половине дня.

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