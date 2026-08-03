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21:19, 3 августа 2026 (обновлено: 21:40, 3 августа 2026)Мир

Российский посол оценил слова Меркель о Минских соглашениях

Российский посол Долгов: Меркель сказала чистую правду о целях Минских соглашений
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Ангела Меркель

Ангела Меркель. Фото: Reuters

Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов прокомментировал заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о цели Минских соглашений, которое она сделала в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом (настоящие имена — Владимир Кузнецов и Алексей Столяров). Слова дипломата приводит Life.ru.

Долгов оценил слова Меркель, что целью Минских соглашений было выиграть время для вооружения Украины, и указал, что она говорит чистую правду. По его словам, большинство западных лидеров не заслуживают доверия.

«Действительно, нас пытались обмануть, обманывали достаточно длительное время. Все необходимые выводы мы из этого сделали: этим людям верить больше нельзя», — отметил дипломат.

Ранее Вован и Лексус раскрыли детали своего нашумевшего розыгрыша, жертвой которого в 2023 году стала Меркель. Пранкеры сообщали, что беседе предшествовала длительная подготовка: прямого контакта Меркель у них не было.

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