Российский посол Долгов: Меркель сказала чистую правду о целях Минских соглашений

Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов прокомментировал заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о цели Минских соглашений, которое она сделала в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом (настоящие имена — Владимир Кузнецов и Алексей Столяров). Слова дипломата приводит Life.ru.

Долгов оценил слова Меркель, что целью Минских соглашений было выиграть время для вооружения Украины, и указал, что она говорит чистую правду. По его словам, большинство западных лидеров не заслуживают доверия.

«Действительно, нас пытались обмануть, обманывали достаточно длительное время. Все необходимые выводы мы из этого сделали: этим людям верить больше нельзя», — отметил дипломат.

Ранее Вован и Лексус раскрыли детали своего нашумевшего розыгрыша, жертвой которого в 2023 году стала Меркель. Пранкеры сообщали, что беседе предшествовала длительная подготовка: прямого контакта Меркель у них не было.