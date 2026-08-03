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21:36, 3 августа 2026 (обновлено: 21:46, 3 августа 2026)Ценности

Сыгравшая Вику Клочкову в «Не родись красивой» актриса восхитила фанатов фигурой в бикини

46-летняя актриса Юлия Такшина показала фигуру в раздельном купальнике и восхитила фанатов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @uliatakshina

Российская актриса театра и кино Юлия Такшина показала фигуру в бикини и восхитила фанатов. Фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя артистка, сыгравшая в телесериале «Не родись красивой» секретаршу Вику Клочкову, предстала перед камерой в солнцезащитных очках и раздельном купальнике с пестрым принтом. Изделие состояло из бюстгальтера с подчеркивающими грудь чашками и плавок со средней посадкой.

«Август, как ты прекрасен! Только помедленнее, ладно?» — подписала знаменитость снимки.

Поклонники оказались в восторге от физической формы актрисы и принялись обсуждать ее в комментариях. «Это не август прекрасен, а ты! Фигура отпад», «Богиня», «Потрясающая фигура», «Шикарная женщина», «Невероятная красота», — высказывались фанаты.

В мае звезды «Не родись красивой» показали внешность спустя 20 лет на совместном видео.

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