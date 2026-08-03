Везли овощи и фрукты в Россию. ВСУ атаковали турецкое судно в Черном море, пострадали моряки

İHA: ВСУ атаковали в Черном море турецкое судно, перевозящее овощи, пострадали моряки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали в Черном море судно Nadezhda, перевозившее фрукты и овощи из турецкого порта Самсун в Новороссийск. Об этом сообщает газета İHA.

После атаки беспилотников на турецкое судно (...), следовавшее с грузом из свежих овощей и фруктов в Россию, на борту вспыхнул пожар İHA

Ранения получили четыре моряка, из них трое — граждане Турции. Оперативным и техническим менеджером судна является турецкая компания Kalyoncu Ro Ro Denizcilik.

Подробности об экипаже

Источник РИА «Новости» в турецком правительстве раскрыл подробности о состоянии экипажа после атаки беспилотников ВСУ.

Пожар на судне продолжается. По предварительной информации, состояние трех членов экипажа тяжелое источник РИА «Новости» в турецком правительстве

По словам собеседника агентства, на борту судна находятся 22 члена экипажа, в том числе 13 граждан Турции. По предварительным данным, в результате атаки повреждена носовая часть судна и жилые помещения.

Экипаж атакованного ВСУ судна эвакуировали в российский порт

Экипаж атакованного ВСУ судна Nadezhda эвакуировали в российский порт. Об этом сообщил Минтранс Турции.

Члены экипажа были благополучно эвакуированы в порт Новороссийска военно-морскими силами Российской Федерации. Первоначальные сообщения указывают на то, что трое членов экипажа могут находиться в критическом состоянии Минтранс Турции

Там уточнили, что пожар на судне продолжается. Спасательная операция невозможна из-за сохраняющихся рисков атаки беспилотников в этом районе, добавили в турецком Минтрансе.

Другие атаки Украины на суда

2 августа торговое судно «Янина», принадлежащее компании FESCO, которая входит в контур корпорации «Росатом», затонуло в акватории Черного моря из-за атаки морских дронов.

Как заявил глава «Росатома» Сергей Лихачев, это был контейнеровоз, шедший в международных водах и перевозивший гражданскую продукцию: от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов.

Интернациональный экипаж судна Delphinus во главе с капитаном из Египта, несмотря на опасность со стороны дронов, ночью выдвинулся к месту крушения и спас 16 из 17 членов экипажа. Семнадцатого нашли и доставили на берег благодаря слаженным действиям морской авиации Черноморского флота.

25 июля Украина ударила по иранскому судну, после чего произошел взрыв, в результате которого один из членов экипажа стал жертвой атаки и еще один получил ранения. Позднее главы МИД Ирана и Украины Аббас Аракчи и Андрей Сибига провели телефонный разговор, в ходе которого украинская сторона заявила о непреднамеренности атаки.

Российские военные наносят ответные удары. Так, Министерство обороны России утром 28 июля проинформировало об атаках по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Ударными беспилотниками в северо-западной акватории Черного моря было поражено судно типа «балкер», осуществлявшее доставку военных грузов, а в порту Николаев — килекторное судно.