12:49, 26 марта 2026

«Специально целились в машинное отделение». Турецкий танкер с нефтью из России атаковали дронами. Что известно?

Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Турецкий нефтяной танкер подвергся атаке в Черном море. Как сообщил источник, речь идет о судне компании ALTURA.

По данным телеканала NTV, на танкере находится 140 тысяч тонн нефти. После атаки произошел мощный взрыв, и экипаж из 27 граждан Турции запросил помощь. Уточняется, что никто не пострадал.

Информацию подтвердили в министерстве транспорта Турции

Глава ведомства Абдулкадир Уралоглу заявил, что танкер атаковали, вероятнее всего, не БПЛА, а безэкипажным катером.

Вероятнее всего, удар был нанесен безэкипажным катером, причем специально целились в машинное отделение, чтобы вывести из строя судно. Специалисты выяснят, что произошло на самом деле, в любом случае зафиксирован взрыв после внешнего воздействия

Абдулкадир Уралоглуминистр транспорта Турции

Он уточнил, что судно принадлежит иностранной компании, но управляется турецкой. Также Уралоглу подтвердил, что танкер загружал нефть из России.

На место происшествия направлены специалисты и все необходимые ресурсы.

Военкор указал на причастность Украины к совершенной атаке

Военный корреспондент Александр Коц предположил, что турецкое судно могли атаковать Вооруженные силы Украины (ВСУ). Он напомнил, что Киев неоднократно наносил удары по гражданским судам в Черном море.

«Очевидно, что Киев чувствует полную безнаказанность, осознавая, что Запад прикрывает любые действия ВСУ, даже если они напрямую угрожают его собственным партнерам», — подчеркнул Коц.

Президент Украины Владимир Зеленский выражал обеспокоенность решением США смягчить санкции в отношении российской нефти. По его мнению, это пополнит бюджет России и «точно не поможет миру».

Ранее греческий нефтяной танкер подвергся ударам в Черном море

14 марта стало известно об атаке на судно Maran Homer. По словам министра судоходства и островной политики Греции Василиса Кикилиаса, танкер вышел из порта Салоники в направлении Новороссийска и на момент инцидента был пустым.

На борту находились 24 моряка: 10 греков, 13 филиппинцев и 1 румын. В результате атаки никто не пострадал, был поврежден лишь правый борт судна.

Возможной причиной атаки назвали решение США по российской нефти. Эту же версию озвучивали греческие СМИ, которые сообщили, что «удар дроном, по всей видимости, был нанесен Украиной в рамках реакции Киева на решение США».

