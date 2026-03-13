Дмитриев: Российскую нефть активнее покупают на фоне смягчения санкций

Смягчая санкции против российской нефти, США «фактически признают очевидное»: без российской нефти глобальный энергетический рынок не может оставаться стабильным, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он назвал неизбежным дальнейшее смягчение ограничений на российские энергоносители на фоне нарастающего энергетического кризиса, несмотря на «сопротивление части брюссельской бюрократии».

Российская энергетика незаменима для смягчения крупнейшего в мире энергетического кризиса. Вскоре европейским бюрократам придется признать эту реальность, признать свои стратегические ошибки и искупить свою вину. Кирилл Дмитриев спецпредставитель президента России

Также Дмитриев, комментируя слова заместителя премьер-министра Таиланда Пхипхата Ратчакитпракана о том, что страна начнет переговоры с Россией о закупках сырой нефти, сообщил, что все больше стран начинают закупать ее на фоне смягчения санкций США. «Покупайте российскую нефть и газ для поддержания сбалансированного энергоснабжения», — призвал он, съязвив дополнительно, что это послание «адресовано вдумчивым лидерам, а не упрямой Урсуле и Кае, которая еще учится быть умной».

Спецпредставитель президента РФ также уточнил, что сняты ограничения с около 100 миллионов баррелей российской нефти, находящихся в транзите.

Фото: Алексей Алексеев / РИА Новости

США разрешили покупку российской нефти, погруженной на суда к 12 марта

Как пояснил глава Минфина США Скотт Бессент, американское правительство приняло решение ослабить санкции против российской нефти с целью расширить предложение и увеличить глобальный охват существующих поставок. Он подчеркнул, что это лишь краткосрочная мера, и она не принесет России значительной финансовой выгоды.

«Чтобы увеличить глобальный охват существующих поставок, Министерство финансов США предоставляет временное разрешение, позволяющее странам покупать российскую нефть, которая в настоящее время застряла в море», — пояснил чиновник.

Консультант по российско-японским экономическим связям Юкио Асадзума же посчитал, что ситуация вокруг Ирана показывает необходимость покупки нефти у России. По словам эксперта, Японии необходимо приобретать нефть у России, а не возить с Ближнего Востока. Это соответствует национальным интересам страны.

При этом директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин считает, что снятие США санкций с «транзитной» российской нефти не изменит ситуацию на рынке. Такая мера не прибавит объемов нефти на рынке, а только уберет минимальную напряженность, полагает он. «Нефть, которая вышла в танкерах до 12 марта, уже идет куда-то. Вряд ли они просто вышли в море переждать какое-то время. Для того чтобы что-то повлияло, нужно снимать санкции с российских компаний, выводить все танкеры в какой-то более-менее долгосрочной перспективе из черного списка. Сейчас разрешили то, что и так очевидно найдет покупателя, но это как мертвому припарка, — объяснил эксперт.

Мнения о смягчении санкций в России разделились

Решение США является хорошим сигналом, убежден первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. «Чем больше месторождений нефти, тем больше доля трудноизвлекаемых запасов нефти, то есть себестоимость нефти растет. А когда цена начинает скакать и высокие цены — в этом не заинтересован никто: ни потребители, потому что себестоимость продукции падает, ни производители, потому что, как правило, период высоких цен влияет на темпы развития мировой экономики», — рассказал парламентарий.

Поэтому чем меньше сейчас будет рост цен на нефть, тем лучше для мировой экономики и тем лучше для России как нефтедобывающей страны.

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Однако доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков предупредил, что к снятию ограничений США на российскую нефть нужно относиться как к поблажке, а не как к смягчению санкционного режима против России.

«Я думаю, что в целом санкционный режим все равно с нами надолго. Поэтому здесь если [Западу] будет нужно, они будут использовать российский ресурс, если будет не нужно, они будут всячески его санкционировать», — заметил он.