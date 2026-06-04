ВСУ атаковали пригородный поезд в Крыму, есть погибший и раненые. Что известно об ударе?

Аксенов: 1 человек погиб и 3 пострадали при атаке ВСУ на электричку в Крыму

Утром в четверг, 4 июня, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о смертельном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пригородному поезду. В результате три человека получили ранения, еще одного спасти не удалось.

Электричка следовала по маршруту из Азовского в Керчь. Ее атаковал украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). На место происшествия прибыли экстренные службы.

Соболезнования родным и близким погибшего. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим. Органы власти окажут всю необходимую помощь и поддержку Сергей Аксенов глава Крыма

На фоне произошедшего Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК) сообщила о приостановке движения всех пригородных поездов. Кроме того, из-за опасности налета дронов задерживаются в пути 13 пассажирских поездов «Таврия», следующих по пути сообщения с полуостровом и городами материковой части России.

«Пассажиры составов, находящихся на закрытых для передвижения участках железной дороги, эвакуированы из поездов в целях безопасности. Начальники поездов на связи с оперативным штабом. Проводники всесторонне поддерживают пассажиров в пути», — уведомил оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым и Севастополь «Гранд Сервис Экспресс».

Режим беспилотной опасности действовал на полуострове с ночи. Движение по Крымскому мосту было перекрыто, утром ограничения оставили в силе.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Ночью над Россией сбили больше 270 беспилотников

По данным Министерства обороны России, в ночь с 3 на 4 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией России 272 дрона.

В ходе массированного ночного удара украинских войск были атакованы 11 российских регионов. Среди них: Орловская, Воронежская, Волгоградская, Нижегородская, Ростовская и Тамбовская области, а также Республика Крым. Кроме того, несколько БПЛА были уничтожены над Азовским и Черным морями.

В оборонном ведомстве доложили, что все сбитые беспилотники относились к самолетному типу.

Ранее ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму

Вечером 2 июня военблогер Борис Рожин сообщил, что украинская армия атаковала пассажирский поезд на железнодорожной станции Джанкой в Крыму. По его словам, в результате обстрела есть пострадавшие, в том числе дети.

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Несколько вагонов получили повреждения. Кроме того, пострадала инфраструктура вокзала. На фотографиях, опубликованных в Telegram-канале «Типичный Джанкой», видно, что один из вагонов сильно искорежен, еще на одном множественные отверстия, предположительно, от поражающих элементов.

«Гранд Сервис Экспресс» сообщал, что до особого распоряжения станция закрыта для посадки и высадки пассажиров. Поезда из Крыма задерживаются.