ВСУ атаковали пассажирский поезд на станции Джанкой в Крыму

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пассажирский поезд на железнодорожной станции Джанкой в Крыму. Об этом сообщил военблогер Борис Рожин.

Утверждается, что в результате обстрела есть пострадавшие, в том числе дети. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Несколько вагонов получили повреждения. Кроме того, пострадала инфраструктура вокзала. На фотографиях, опубликованных в Telegram-канале «Типичный Джанкой», видно, что один из вагонов сильно искорежен, еще на одном множественные отверстия, предположительно, от поражающих элементов.

Оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым и Севастополь «Гранд Сервис Экспресс» сообщил, что станция закрыта для посадки и высадки пассажиров до особого распоряжения. Поезда из Крыма задерживаются.

Вечером 2 июня Минобороны РФ сообщило, что ВСУ совершили массированный налет беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на регионы России. Системы противовоздушной обороны (ПВО) срабатывали с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Атакам подверглись Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Смоленская, Тульская области, а также Крым.

ВСУ начали атаковать транспортные артерии в Крым

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские военнослужащие начали дистанционно минировать трассу «Новороссия» — она служит сухопутным маршрутом в Крым. По его словам, дроны ВСУ сбрасывают взрывные устройства, которые детонируют при фиксации движения. Политик призвал не ездить по трассе без необходимости из-за минной угрозы.

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что ВСУ начали использовать для атак на трассу в Крым дроны, которые запускаются на воздушных шарах и работают при помощи искусственного интеллекта (ИИ). По его словам, эти беспилотники могут работать на автономном управлении. Технологии разрабатывались NASA для исследования Марса, однако компания сменила вектор развития и теперь готовится поставить шесть тысяч таких дронов Украине для фронта. «Противник пытается перекрыть магистрали, которые связывают Крым с большой землей с помощью дронов "Корнет-2", он же "Марсианин"», — указал Кнутов.

Украина за месяц запустила по России тысячи дронов

1 июня было подсчитано, что за май средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над регионами России более 7300 дронов. Основная масса которых была предназначена для ударов по объектам топливно-энергетического комплекса и промышленным предприятиям.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин допустил, что атаки ВСУ на мирное население России могут привести к тому, что Москва использует оружие, которое «ни от кого не оставит следа». Он выразил мнение, что ответ на удары должен быть жестким.

Позднее депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин предложил уничтожить ряд объектов на Украине, «поскольку лучшая оборона — это нападение». В первую очередь, указал законотворец, необходимо ликвидировать подстанции напряжением 750 киловольт. Нужны также удары по центрам принятия решений и по дата-центрам.