Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:00, 3 июня 2026Россия

ВСУ атаковали поезд в Крыму. Сообщается о пострадавших детях

ВСУ атаковали пассажирский поезд на станции Джанкой в Крыму
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пассажирский поезд на железнодорожной станции Джанкой в Крыму. Об этом сообщил военблогер Борис Рожин.

Утверждается, что в результате обстрела есть пострадавшие, в том числе дети. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Несколько вагонов получили повреждения. Кроме того, пострадала инфраструктура вокзала. На фотографиях, опубликованных в Telegram-канале «Типичный Джанкой», видно, что один из вагонов сильно искорежен, еще на одном множественные отверстия, предположительно, от поражающих элементов.

Оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым и Севастополь «Гранд Сервис Экспресс» сообщил, что станция закрыта для посадки и высадки пассажиров до особого распоряжения. Поезда из Крыма задерживаются.

Материалы по теме:
«Чистая математика смерти» Корреспондент «Ленты.ру» оказался в одной из самых горячих точек в зоне СВО. Что он там увидел?
«Чистая математика смерти»Корреспондент «Ленты.ру» оказался в одной из самых горячих точек в зоне СВО. Что он там увидел?
15 мая 2026
«Мама ее опознала по цепочке и сережкам» Атака ВСУ унесла жизни 21 студента. Они до последнего пытались спасти друг друга
«Мама ее опознала по цепочке и сережкам»Атака ВСУ унесла жизни 21 студента. Они до последнего пытались спасти друг друга
26 мая 2026

Вечером 2 июня Минобороны РФ сообщило, что ВСУ совершили массированный налет беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на регионы России. Системы противовоздушной обороны (ПВО) срабатывали с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Атакам подверглись Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Смоленская, Тульская области, а также Крым.

ВСУ начали атаковать транспортные артерии в Крым

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские военнослужащие начали дистанционно минировать трассу «Новороссия» — она служит сухопутным маршрутом в Крым. По его словам, дроны ВСУ сбрасывают взрывные устройства, которые детонируют при фиксации движения. Политик призвал не ездить по трассе без необходимости из-за минной угрозы.

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что ВСУ начали использовать для атак на трассу в Крым дроны, которые запускаются на воздушных шарах и работают при помощи искусственного интеллекта (ИИ). По его словам, эти беспилотники могут работать на автономном управлении. Технологии разрабатывались NASA для исследования Марса, однако компания сменила вектор развития и теперь готовится поставить шесть тысяч таких дронов Украине для фронта. «Противник пытается перекрыть магистрали, которые связывают Крым с большой землей с помощью дронов "Корнет-2", он же "Марсианин"», — указал Кнутов.

Материалы по теме:
«Будем готовить вооруженные силы к войне» Зеленский угрожает нанести «превентивный удар» по Белоруссии. Чего добивается Украина?
«Будем готовить вооруженные силы к войне»Зеленский угрожает нанести «превентивный удар» по Белоруссии. Чего добивается Украина?
27 мая 2026
«Они там еще живы? Недорабатываем» Российские войска штурмуют позиции ВСУ под Красноармейском. Репортаж «Ленты.ру» с линии фронта
«Они там еще живы? Недорабатываем»Российские войска штурмуют позиции ВСУ под Красноармейском. Репортаж «Ленты.ру» с линии фронта
25 мая 2026

Украина за месяц запустила по России тысячи дронов

1 июня было подсчитано, что за май средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над регионами России более 7300 дронов. Основная масса которых была предназначена для ударов по объектам топливно-энергетического комплекса и промышленным предприятиям.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин допустил, что атаки ВСУ на мирное население России могут привести к тому, что Москва использует оружие, которое «ни от кого не оставит следа». Он выразил мнение, что ответ на удары должен быть жестким.

Позднее депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин предложил уничтожить ряд объектов на Украине, «поскольку лучшая оборона — это нападение». В первую очередь, указал законотворец, необходимо ликвидировать подстанции напряжением 750 киловольт. Нужны также удары по центрам принятия решений и по дата-центрам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали поезд в Крыму. Сообщается о пострадавших детях

    Россиянин пожаловался на недостатки кроссовера Rolls-Royce

    Тревел-блогерша назвала самые частые переплаты туристов на российских курортах

    В России назвали новую дату запуска проверки ОСАГО дорожными камерами

    В Киеве откровенно высказались о «криках о помощи» Зеленского

    На Украине рассказали о выгоде Путина от письма Зеленского Трампу

    В Сербии высказались об участии в войне против России

    ВСУ атаковали Ленинградскую область

    ВСУ нанесли удар по российскому городу

    32-летняя женщина рассказала об отношениях с мужчиной старше нее на 30 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok